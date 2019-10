Polícia Militar encontra carro clonado no Miguel Badra; motorista é detido

Um suspeito, de 31 anos, foi detido por conduzir um carro clonado neste sábado, 26, no Miguel Badra, em Suzano. Policiais militares, do 3º pelotão, da 4ª Companhia do 32º Batalhão atenderam o caso.



Por volta das 10h30, os policiais abordaram um veículo modelo Fiat/Uno na Rua Mário Bochetti, no Miguel Badra. Na ocasião da abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito.



Os PMs pediram tanto a CNH como a documentação do veículo, no entanto, o suspeito disse não ter nenhum. Disse ainda que o carro tinha sido comprado num leilão. Foi realizada uma análise à numeração do chassi e motor. Ambos estavam raspados, bem como a etiqueta de identificação.



Diante das inúmeras irregularidades, os policiais voltaram a perguntar sobre o carro. Desta vez, o suspeito contou ter comprado o veículo há quatro meses, e que pagou R$2 mil, parcelado em três vezes, sendo a primeira parcela no valor de R$1 mil e mais duas no valor de R$500.



Segundo a PM, no momento da abordagem, o suspeito estava com o valor da última parcela que seria entregue ao vendedor - que não foi localizado.



DESCOBERTA



Ainda segundo a polícia, com base na numeração das placas do carro, foi feito uma pesquisa quanto ao endereço do dono do Uno. Policiais da Zona Leste da Capital paulista encontraram um veículo semelhante ao do apreendido em Suzano. E descobriram que, na realidade, o carro localizado na região era clonado. Para formalizar a denúncia, o dono do verdadeiro carro esteve no DP Central de Suzano.