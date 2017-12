Polícia Militar encontra galpão usado para distribuição de combustível adulterado em Poá

A Polícia Militar (PM) encontrou um galpão usado como base para a refinação e distribuição de combustível adulterado, na Rua Guarapari, na Vila Varela, em Poá. O local foi descoberto, no final da tarde desta terça-feira (19), depois de uma denúncia anônima. Segundo as primeiras informações, a suspeita inicial é de que o combustível modificado era vendido para postos da região.

Pelo menos, 20 pessoas foram flagradas dentro do local. Até o momento, a polícia não divulgou se todos serão presos em flagrante. Mas, afirmou que o galpão tem espaço suficiente para agir como uma rede de distribuição de combustível adulterado. Tanques de combustível e equipamentos foram encontrados. Mesmo com a ação em andamento, a polícia flagrou caminhões chegando ao galpão.

De acordo com a tenente Vivian Alexandrina, um perito da Petrobrás deve ir ao local ainda durante a noite desta terça. "Encontramos várias pessoas trabalhando. Eram caminhões chegando com matéria prima e saindo com o produto adulterado. O próprio responsável pelo local admitiu que um dos caminhões que flagramos estava carregado de gasolina adulterada", explicou a oficial.

Viaturas da PM deverão ficar no local até o término da ocorrência. O caso será registrado na Delegacia de Poá.