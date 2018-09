Polícia Militar encontra ossada humana em Palmeiras; vítima pode ser homem

Policiais militares (PMs) encontraram uma ossada humana em uma cova numa área de mata fechada, no bairro Quinta Divisão, no Distrito de Palmeiras, em Suzano, durante a tarde desta quarta-feira (26). A região aonde ossos e roupas foram encontrados fica a quase 1 quilômetro de distância da Rua Coronel Índio do Brasil.

A cova, de 50 centímetros de largura e 1 metro de profundidade, foi encontrada por acaso. Um morador da região passeava com o cão, quando o animal entrou na mata e começou a latir sem parar. Em seguida, a testemunha foi verificar a área.

O cão continuava no mesmo ponto. Isso fez com que o morador começasse a cavar. Foi aí que ele encontrou alguns ossos e ligou para PM. Os policiais foram à região e terminaram de abrir a cova. A ossada estava coberta por duas blusa (uma no estilo de motociclista e outra moletom da marca Adidas, na cor verde). Dentre os ossos encontrados está um crânio humano, além de outros ossos não especificados.

Peritos da Polícia Científica analisaram o local. A hipótese é que seja apenas uma vítima do sexo masculino, porém, não há nada que identifique se era algum desaparecido. O caso será registrado no 1° Distrito Policial (DP) de Palmeiras.