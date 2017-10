Polícia Militar encontra refinaria de drogas e prende três pessoas no Jardim Luciana

Atualizado às 14h49

A Polícia Militar (PM) encontrou na manhã desta segunda-feira (16) uma refinaria de drogas, na Rua João Percílio da Cruz, no Jardim Luciana, em Itaquaquecetuba. No local, foram apreendidos mais de 20 quilos de entorpecentes, além de mais de R$ 12,4 mil em notas- ainda não contabilizado as moedas. Três pessoas foram presas.

De acordo com o tenente Guedes, responsável pela ação, o local foi descoberto durante patrulhamento de rotina da Rocam. Dois policiais militares realizavam ronda próximo a estação de Aracaré, quando avistaram um índividuo dentro de um carro em atitude suspeita. A desconfiança dos agentes aumentaram, quando sentiram um forte odor de drogas. Em abordagem, uma grande porção de entorpecentes - crack e cocaína- foi encontrado em um compartimento eletrônico secreto no painel do veículo. O homem que dirigia o autómovel, já com passagem por tráfico de droga, ainda tentou subornar os policiais oferecendo R$ 2 mil. Após isso e questionado de onde trazia as drogas, ele confessou que tinha uma refinaria.

Os policiais seguiram ao local falado pelo suspeito, com apoio de mais três viaturas da PM e duas do Rocam. Na residência, que tem três patamares, foi localizado os entorpecentes e o dinheiro. "É uma casa muito grande. Quando chegamos tinha uma senhora, com três filhos e que nos autorizou entrar. No momento em que buscávamos os produtos ilícitos no térrio da casa, a mulher tentou jogar fora uma caderneta, onde era anotado tudo sobre a saída das drogas. Foi nesta hora que ela confessou o crime e disse que as drogas e o dinheiro ficava em uma parte inferior do local. Quando achamos a entrada, descemos as escadas já sentindo um cheiro forte de drogas. Lá eles faziam o 'grosso', tinha pinos vazios e sacos plásticos, além de uma máquina de cortar os entorpecentes. O terceiro local da casa era a garagem, que dá acesso a uma outra rua do bairro, que era usado como saída deles", explicou o tenente.

O carro usado por um dos indivíduos, as drogas e os objetos da refinaria foram apreendidos. Os três suspeitos serão indiciados por mais de três crimes.