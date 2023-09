Polícia Militar entrega 192 cestas básicas à comunidade carente em Mogi

Policiais militares do 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano entregaram 192 cestas básicas à comunidade carente do Jardim Piatã, em Mogi das Cruzes, em uma ação realizada nesta quinta-feira (14).

Esta campanha iniciou-se em 18 de agosto e, durante este período, foi possível arrecadar mais de duas toneladas de alimentos não perecíveis, entregues às famílias de idosos e crianças carentes com apoio da ONG Associação Madre Esperança de Jesus (Amejesus).

Segundo a Polícia Militar, o evento também contou com a participação do Dare, o Leãozinho do Proerd, que fez a entrega de pipoca e algodão-doce para as crianças.

Além do evento, foi realizada uma operação policial com ação de presença de viaturas e motocicletas, onde foram realizadas abordagens e até um indivíduo procurado da justiça foi recapturado.