Polícia Militar estoura bingo clandestino em Suzano

Uma denúncia anônima levou policiais militares (PMs) a estourarem um bingo clandestino na região central de Suzano, durante a tarde desta quarta-feira (2). O local funcionava em um imóvel na Rua Washington Luiz, na Vila Costa. Ao menos, 29 máquinas caça-níqueis foram encontradas.

No local, os policiais encontraram nove pessoas. Destas, oito seriam jogadores e uma era a responsável por administrar o bingo clandestino. Boa parte das máquinas estavam ligadas. Ao todo, os policiais encontraram R$ 1090. Para se ter ideia, o local tinha uma espécie de central de segurança. Câmeras de monitoramento filmaram a chegada e saída de jogadores, além do movimento na rua.

Peritos foram chamados para irem ao local, com o objetivo de analisar as máquinas e, posteriormente, destruírem os noteiros - local onde fica armazenado o dinheiro do apostador. A mulher identificada como funcionária do bingo foi levada à delegacia, porém será liberada e assinará um Termo-Circunstânciado (TC) de Jogos de Azar.

As máquinas encontradas foram apreendidas.