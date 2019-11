Polícia Militar estoura bingo no Centro de Suzano e apreende 56 máquinas caça-níqueis

A Polícia Militar estourou um bingo clandestino na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Suzano, durante a noite desta quarta-feira, 13. No total, 56 máquinas caça-níqueis foram encontradas no local. Pelo menos, 36 pessoas devem ser conduzidas ao distrito central da cidade.

O local foi descoberto após denúncia sobre jogos de azar. O serviço de inteligência da PM vigiou o imóvel, uma vez que buscava confirmar o relato. Com a confirmação de ser bingo clandestino, os policiais entraram no local, para dar início à operação.

Segundo a polícia, o bingo contava com um avançado sistema de monitoramento, inclusive com a utilização de rádios comunicadores. Das 36 pessoas detidas no local, três eram de funcionários e 33 apostadores.

Além das máquinas caça-níquel, os policiais encontraram anotações e uma quantia em dinheiro. O local deve ser periciado. A ocorrência segue em andamento.