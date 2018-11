Polícia Militar estoura segundo cativeiro em menos de dois dias em Itaquá

Policiais Militares (PMs) estouraram, nesta terça-feira (6), um cativeiro usado por um grupo criminoso para manter caminhoneiros reféns. A suspeita é a de que as vítimas eram rendidas na Zona Leste da Capital e levadas até um apartamento, localizado na Avenida Fernando Vasconcelos Rossi, no bairro Pedreira, em Itaquaquecetuba. Apesar de não haver nenhuma prisão, os policiais recolheram dois bloqueadores de sinal, o famoso 'capeta', um notebook, um rádio transmissor e um revólver com cinco munições.

Esse não é o primeiro caso da localização de um cativeiro na cidade. Para se ter uma ideia, na segunda-feira, os policiais da 2ª Cia, do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/), detiveram duas pessoas na região do Jardim Caiuby. Os bandidos foram reconhecidos por uma vítima sequestrada no último sábado, dia 3. Na ocasião, foi recuperado um caminhão e um celular, além da apreensão de um revólver calibre 38; uma pistola falsa (brinquedo); munições de calibre 9 milímetros; duas balanças de precisão; uma prensa, além de farta quantidade de drogas.

Nos últimos meses, policiais de Itaquá conseguiram estourar quatro cativeiros, incluindo os dois desta semana. Para o tenente-coronel, Anderson Caldeira, a ajuda da população é fundamental para localizar estes imóveis, principalmente porque "cativeiro causa extremo temor na pessoa, inclusive com pós-trauma", reiterou o responsável pelo comando do 35º BPM/M.