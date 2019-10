Polícia Militar evita roubo a comércio e prende três no Miguel Badra

A Polícia Militar prendeu nessa quinta-feira, 17, três homens, de 18 a 30 anos, e evitou que o trio executasse roubo a um motoristas e, depois, a um comércio da região Norte de Suzano. O trio confessou que a intenção era de assaltar o local, inclusive, para isto, eles iriam utilizar uma pistola calibre 380 - a arma estava municiada. O grupo vai responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

O grupo foi encontrado no cruzamento das avenidas Katisutoshi Naito e Boa Vista, no Miguel Badra. Policiais da 4ª Cia suspeitara do grupo e decidiram pará-los. Um deles, porém, saiu correndo. A fuga não se estendeu por muitos metros. Na ocasião da abordagem deste indivíduo, de 30 anos, um dos policiais encontrou a pistola e munições. Já com os demais suspeitos nada foi localizado.

O suspeito de 30 anos, então, afirmou, em depoimento aos policiais, que estava com os comparsas, pois iriam roubar um carro. A ideia do grupo, segundo a polícia, era a de utilizar o veículo para realizar assalto a um estabelecimento comercial da região. O indivíduo disse ainda que havia saído da cadeia há pouco tempo, por isto, precisava de dinheiro. Os outros suspeitos corroboraram a versão sobre a intenção dos roubos.

De acordo com a Polícia Civil, o trio foi preso em flagrante.