Polícia Militar faz exposição de viaturas históricas neste final de semana em Itaquá

A Polícia Militar realiza, neste final de semana, em Itaquaquecetuba, uma exposição de viaturas históricas, que está sendo promovida pelo Comando de Policiamento de Área Metropolitana Doze (CPA/M12) e pelo 35° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M).

O evento é destinado aos apaixonados por antiguidades e começa neste sábado (28). A exposição termina neste domingo (29).

Segundo a Polícia Militar, a exposição receberá três modelos de automóveis que foram usados pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros: Veraneio, Fusca e Dodge Dart.

“(Esses modelos) Marcaram época em defesa da sociedade paulista no século passado”, informou a Polícia Militar.

A exposição acontece no Itaquá Garden Shopping, localizado na Estrada do Mandi, 1205, no Jardim Adriane.