Polícia Militar fecha casa de jogos de azar em Mogi e apreende 60 máquinas caça-níqueis

A Polícia Militar fechou uma casa de jogos de azar no Centro de Mogi das Cruzes, nesta quarta-feira (23). Foram inutilizadas 60 máquinas caça-níqueis, apreendidos cinco computadores e R$ 1.550,00. Havia 35 pessoas no local no momento da abordagem.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), policiais militares, após uma denúncia anônima, abordaram uma mulher que estava na frente do estabelecimento. Ela informou que lá funcionava uma casa de jogos de azar.

Com relato da testemunha, os policiais fizeram a abordagem no local e encontraram 35 pessoas e 60 máquinas caça-níqueis. No local havia R$ 330,50 em espécie, R$ 182,00 com uma mulher apontada como representante e notas promissórias.

Durante a perícia foi contatado que os jogos ficavam em uma central e as máquinas replicavam os programas. Desta forma, cinco computadores que alimentavam as caça-níqueis foram apreendidos e as 60 máquinas inutilizadas. Além disso, também foram apreendidos as notas promissórias e um total de R$ 1.550,00.

A mulher identificada como representante do estabelecimento e outras duas pessoas que estavam no local foram encaminhadas à Central de Flagrantes para depoimentos.

Conforme o BO, a mulher apontada como representante, informou que trabalha no local há um mês e não conhece a pessoa que a contratou. Informou também que recebia seu pagamento através de um motoboy e que não possui carteira assinada. Ela declarou que era responsável pelos pagamentos dos prêmios, mas que eles não aconteciam com frequência.

Um dos jogadores informou que frequentava o estabelecimento há três meses e que não conhece os responsáveis, apenas a mulher apontada como representante, que está lá desde que ele começou a frequentar. O jogador explicou que costuma gastar entre R$ 50 a R$100 na noite e que o local funciona 24 horas. Além disso, informou que o local oferece comida e bebida à vontade.

Por sua vez, outra jogadora declarou que é a segunda vez que vai ao local. Não conhece os responsáveis, apenas a mulher apontada como representante. Ela informou que o pagamento mínimo nas máquinas é de R$ 10,00, mas que pode apostar R$ 0,25 e fazer outras apostas.

A polícia determinou a instauração de um termo circunstanciado. O caso foi registrado como contravenções penais (jogos de azar) no Distrito Policial de Mogi das Cruzes.