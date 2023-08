Polícia Militar flagra homens cortando carro e prende quatro em Ferraz

Quatro homens foram presos pela Policia Militar na tarde desta quarta-feira (2) depois de serem surpreendidos cortando um carro em uma região de mata próxima à Rua Terra de Marte, no bairro Jardim Temporim, em Ferraz de Vasconcelos.

As informações da Polícia Militar dão conta de que, após receberem uma denúncia anônima, algumas equipes, com apoio da equipe do Canil Setorial de Suzano, montaram um cerco e, durante uma varredura no local, surpreenderam os indivíduos - dois deles transportando o motor em direção a um outro carro e outros dois cortavamndo a estrutura do automóvel usando machados.

Dos abordados, dois tinham antecedentes criminais por roubo e receptação. Eles têm idades entre 22 e 39 anos e se limitaram a dizer que estavam no local para recolher materiais recicláveis.

Em consulta aos sinais identificadores de um dos veículos, os policiais descobriram que o carro havia sido furtado na terça-feira (1º), nas proximidades do Parque do Carmo, bairro da Zona Leste de São Paulo.

As equipes continuaram a varredura na região e encontraram carcaças queimadas de vários automóveis, além de 33 placas de veículos roubados ou furtados.

Os quatro infratores permaneceram presos depois de ser elaborado um Boletim de Ocorrência de receptação. O local foi periciado e as placas foram apreendidas.