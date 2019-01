Polícia Militar intercepta 'carregamento' de crack e prende motorista em Itaquá

Policiais do 35º Batalhão de Itaquaquecetuba interceptaram um 'carregamento' de crack, nesta quarta-feira (23), no bairro Cidade Kemel. A ação ocorreu após denúncia indicar que um indivíduo estaria transportando grande quantidade de drogas para abastecer um ponto de venda de drogas, em Poá. Ao todo, foram apreendidos 36 tijolos de crack e R$ 960.

Segundo a tenente Vivian Alexandrina, o veículo citado na denúncia era um Fiat Idea. O carro foi encontrado na Avenida João Afonso de Souza Castellano (SP-66). Houve tentativa de pará-lo, no entanto, o motorista iniciou fuga.

A perseguição percorreu alguns quilômetros. Com apoio do helicóptero Águia, os policiais conseguiram fechar cerco e bloquear a passagem do veículo. O indivíduo ainda tentou fugir, inclusive entrou em um córrego, porém, a nova tentativa de fugir foi frustrada.

No veículo, os policiais encontraram os tijolos de crack. Na ocasião, o suspeito confessou que receberia R$ 800 para levar a droga a Poá. A ocorrência será registrada na Delegacia Central da cidade.