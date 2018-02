Polícia Militar liberta caminhoneiros de cativeiro em Itaquá; três são presos

Dois caminhoneiros foram libertados de um cativeiro na noite desta terça-feira (28), na Viela da Paz, no Parque Marengo, em Itaquaquecetuba. Três pessoas suspeitas de integrar a quadrilha que mantinha-os reféns foram presos. Outros estão sendo procurados, já que, segundo a polícia, a hipótese é de que mais criminosos estejam com o caminhão e carga, que as vítimas transportavam.

O cativeiro foi descoberto após denúncia anônima. Pelo menos, nove policiais militares (PMs) de diferentes grupamentos foram ao local. Dois suspeitos foram detidos tentando fugir da residência. Os PMs entraram no imóvel e localizaram três pessoas. Destas, um também era integrante da quadrilha, que mantinha os caminhoneiros reféns.

No imóvel, a polícia não localizou nenhum tipo de arma, ou anotação que levasse a outros criminosos. Mas apreendeu celulares do bando. Os objetos servirão como instrumento inicial para investigar e tentar identificar o restante da quadrilha.

Cativeiro

O local em que as vítimas eram mantidas reféns fica numa região periférica do Marengo. Para se ter uma ideia, carros não conseguem passar por esta viela. Portanto, os policiais precisaram descer a pé. Ainda segundo a PM, uma das vítimas estava no cativeiro desde 4 horas da manhã, de terça-feira. A segunda vítima foi levada para o imóvel às 19 horas. As vítimas são residentes da região sul do Brasil: Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ambas foram roubadas na Rodovia Presidente Dutra (SP-60).

Até o fechamento desta reportagem, a polícia continuava na delegacia para realizar o registro do caso.