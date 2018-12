Polícia Militar liberta funcionárias reféns em assalto a motel; bandidos escaparam

Duas funcionárias foram amarradas e trancadas em um banheiro durante assalto a um motel, localizado na Estrada Santa Isabel, em Itaquaquecetuba, durante a madrugada desta quarta-feira (19). A Polícia Militar conseguiu salvar as vítimas, mas ainda não descobriu o paradeiro dos bandidos.

Apesar da invasão ao local, os ladrões não fizeram nenhum cliente refém. A suspeita é que os criminosos tinham intenção exclusiva de levar o dinheiro do estabelecimento. Pelo menos, 15 policiais militares participaram de um grande cerco para tentar capturar os bandidos.

Segundo a Polícia Militar, foi preciso realizar buscas dentro do motel. Foi justamente nessa ação que as funcionárias foram encontradas amarradas e trancadas. Por enquanto, as filmagens do circuito de monitoramento do local não foram divulgadas.

Investigação

A investigação sobre o caso será realizada pelo 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby, região aonde ocorreu o crime.