Polícia Militar liberta microempresário sequestrado; vítima foi torturada

Policiais Militares (PMs) de Itaquaquecetuba libertaram um microempresário sequestrado e prenderam quatro bandidos durante a manhã desta sexta-feira (7). O grupo exigia um resgate de R$ 120 mil. O cativeiro ficava em uma chácara no bairro Estância Fraternidade.

O sequestro ao microempresário ocorreu na quinta-feira à noite. Ele teria sido dominado pelos bandidos no Jardim São Paulo. Depois que o marido demorou a chegar, a esposa passou as placas do veículo ao Centro de Operações da Polícia Militar. Foi esse detalhe que ajudou a encontrá-lo horas depois.

"Policiais acharam o carro. Haviam dois indivíduos. Ao insistirem nos questionamentos, eles (suspeitos) confessaram o crime e revelaram o local do cativeiro", disse a tenente Vivian Alexandrina.

No endereço citado, os policiais encontraram mais duas pessoas. Há indícios de que a vítima tenha sido torturada por horas. Segundo a PM, o microempresário foi encontrado em um quarto aos fundos do imóvel. Ele estava com um capaz. Além disso, havia marcas, ao que tudo indica, de pontadas de faca e cortes nas costas.

A ocorrência deve ser apresentada no 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby.