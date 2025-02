Polícia Militar localiza fábrica de roupas falsificadas em Poá

A Polícia Militar (PM) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (11), seis sacolas contendo peças de roupas falsificadas em uma oficina de costura, no Jardim Indaiá, em Poá. A apreensão foi efetuada por policiais do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) após uma denúncia anônima.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), no local, os policiais encontraram máquinas de costura e bordado, além de camisetas com marcas de grife. Duas pessoas estavam no local.

De acordo com a pasta, a proprietária franqueou a entrada dos agentes. Uma funcionária informou aos policiais que estava em seu segundo dia de trabalho e afirmou que desconhece as falsificações.

Foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como crime contra registro de marca na Delegacia de Poá, segundo informou a SSP.