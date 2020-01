Polícia Militar persegue e prende dupla por roubo no Miguel Badra

Dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos pela Polícia Militar após perseguição a um carro roubado, no Miguel Badra, região Norte de Suzano, durante a manhã de quarta-feira, 1°. A dupla presa responderá pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

A ação se iniciou na Rua Emília Barrada Simões. Policiais tentaram para um carro, no entanto, o motorista acelerou e fugiu. A perseguição se estendeu por cerca de 300 metros. Os ocupantes abandonaram o veículo e entraram numa comunidade.

O local foi cercado pela polícia. Outras viaturas deram apoio à ocorrência. As buscas não duraram muito tempo, uma vez que ambos fugitivos foram capturados em uma saída da comunidade. Com um dos suspeitos, foi localizado uma garrucha. Já o comparsa estava com as chaves do carro roubado.

Segundo a PM, os homens alegaram terem encontrado o carro com a chave no contato. A versão, porém, foi confrontada. A vítima, que foi alvo de criminosos no dia 31, véspera de Ano Novo, reconheceu ambos como sendo autores do roubo.

O caso foi registrado no distrito central da cidade.