Polícia

Polícia Militar prende 4 procurados pela Justiça em Mogi e Guararema

Todos foram conduzidos à presença da autoridade judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça

06 março 2026 - 10h29Por da Reportagem Local
Três das quatro prisões aconteceram em Mogi das Cruzes, os casos foram registrados na delegacia da cidadeTrês das quatro prisões aconteceram em Mogi das Cruzes, os casos foram registrados na delegacia da cidade - (Foto: Arquivo/DS)

A Polícia Militar prendeu, entre os dias 2 e 6 de março, quatro procurados pela Justiça nos municípios de Mogi das Cruzes e Guararema. Os indivíduos foram abordados por equipes policiais e, após consulta aos sistemas, foi constatado que todos possuíam mandados de prisão em aberto. Além disso, eles foram conduzidos à presença da autoridade judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.

A primeira prisão ocorreu na Rua Frei Bonifácio Harink, no distrito de Sabaúna, em Mogi das Cruzes. A Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) indicou que um indivíduo procurado estaria pelo local, o homem foi abordado e, após consulta criminal, constatou-se o mandado judicial. 

Em seguida, a segunda prisão foi realizada por policiais militares da Força Tática na Rua Dolores de Aquino, em Jundiapeba, Mogi das Cruzes. O indivíduo, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou fugir, porém foi acompanhado, abordado e preso. Durante a pesquisa nos sistemas, verificou-se que era procurado pelos crimes de Tráfico de Drogas, Furto e Receptação. 

A terceira prisão ocorreu na Avenida Antônio Teixeira Muniz, no Centro de Guararema, onde um homem foi abordado enquanto conduzia um veículo em atitude suspeita. Durante a verificação, foi constatado que ele era procurado pelo crime de Estupro de Vulnerável. 

Já quarta prisão ocorreu na Rua Vereador José Silveira, no bairro Mogi Moderno, em Mogi das Cruzes. A equipe policial foi acionada pela Central de Operações da Polícia Militar. No local, uma mulher foi abordada e, após consulta aos sistemas, constatou-se que era procurada pelos crimes de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens.

