Polícia Militar prende 4 procurados pela Justiça em Mogi e Guararema

A Polícia Militar prendeu, entre os dias 2 e 6 de março, quatro procurados pela Justiça nos municípios de Mogi das Cruzes e Guararema. Os indivíduos foram abordados por equipes policiais e, após consulta aos sistemas, foi constatado que todos possuíam mandados de prisão em aberto. Além disso, eles foram conduzidos à presença da autoridade judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.

A primeira prisão ocorreu na Rua Frei Bonifácio Harink, no distrito de Sabaúna, em Mogi das Cruzes. A Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) indicou que um indivíduo procurado estaria pelo local, o homem foi abordado e, após consulta criminal, constatou-se o mandado judicial.

Em seguida, a segunda prisão foi realizada por policiais militares da Força Tática na Rua Dolores de Aquino, em Jundiapeba, Mogi das Cruzes. O indivíduo, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou fugir, porém foi acompanhado, abordado e preso. Durante a pesquisa nos sistemas, verificou-se que era procurado pelos crimes de Tráfico de Drogas, Furto e Receptação.

A terceira prisão ocorreu na Avenida Antônio Teixeira Muniz, no Centro de Guararema, onde um homem foi abordado enquanto conduzia um veículo em atitude suspeita. Durante a verificação, foi constatado que ele era procurado pelo crime de Estupro de Vulnerável.

Já quarta prisão ocorreu na Rua Vereador José Silveira, no bairro Mogi Moderno, em Mogi das Cruzes. A equipe policial foi acionada pela Central de Operações da Polícia Militar. No local, uma mulher foi abordada e, após consulta aos sistemas, constatou-se que era procurada pelos crimes de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens.