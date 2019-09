Polícia Militar prende casal e descobre 'casa bomba' no Casa Branca

Um casal foi preso sob suspeita de administrar uma 'casa bomba' - imóvel utilizado pelo crime organizado para guardas drogas -, no Jardim Casa Branca, em Suzano, durante a tarde dessa quarta-feira, 18. No total, a ação resultou na apreensão de De acordo com a Polícia Militar, o local foi descoberto após denúncia anônima.

Policiais de diferentes grupamentos, como Rádio Patrulha, Comando de Força, Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam) e o serviço de inteligência da PM, do 32º Batalhão de Suzano, foram até o local após uma denúncia sobre cárcere privado.

No local, os policiais encontraram uma pequena porção de cocaína. Por isto, foi solicitado o apoio do Canil. Os cães Judá e Athos farejaram e localizaram um baú, no qual uma bolsa estava escondida. Foram encontradas pinos e sacos plásticos com cocaína, crack, maconha, skank e lança-perfume, além de 13 notas falsas de R$ 20.

De acordo com a PM, as drogas estavam preparadas para a distribuição e venda. Quanto ao fato, o casal admitiu ter ciência sobre os entorpecentes, bem como a comercialização. Ambos foram encaminhados ao distrito central e responderão por tráfico de drogas.