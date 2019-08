Polícia Militar prende cinco suspeitos e recupera carga roubada

Cinco suspeitos foram presos nessa quarta-feira, 21, na Rua Jesus de Nazaré, no bairro Terra Prometida, em Itaquaquecetuba. De acordo com a Polícia Militar, o grupo estava descarregando uma carga roubada.

O veículo no qual a carga estava foi roubado na Rua Neptuno, Vila Celeste. Assim que os bandidos fugiram, as vítimas buscaram ajuda da polícia, para revelar que estavam monitorando a fuga devido o rastreador de um celular levado estar ligado.

Uma operação, com apoio de, ao menos, quatro viaturas foi montada para capturar os bandidos e recuperar a carga. Depois de a região ser cercada, os policiais foram até a via em que o rastreador indicava. Lá, cinco homens foram flagrados descarregando objetos e colocando-os no interior de uma residência.

Sem meios para fugir, o grupo se entregou. Um dos integrantes ainda revelou o local onde escondeu o veículo roubado. Além da carga de alimentos, produtos de cama, mesa, banho e beleza, os policiais recuperaram três celulares roubados.

De acordo com a PM, um dos presos estava foragido da Justiça. A carga, que estava avaliada em R$ 5 mil, foi devolvida às vítimas. O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Itaquá.