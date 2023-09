Polícia Militar prende dois, apreende arma e localiza carro roubado em Suzano

A Polícia Militar recuperou um carro roubado em Suzano. A ação terminou com duas pessoas presas e uma arma apreendida. O caso aconteceu na noite deste domingo (17) na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi, na altura da Vila Maluf.

Segundo as informações da Polícia Militar, tudo aconteceu por volta das 20h. O carro – um GM Agile - circulava com as placas adulteradas. As equipes sabiam da existência do automóvel por conta de algumas denúncias que o associavam à pratica de delitos na região.

De acordo com a corporação, uma das patrulhas localizou o veículo ocupado por quatro pessoas na Rua Norberto da Silva, também na Vila Maluf. O condutor não obedeceu a ordem de parada, iniciando uma perseguição que só terminou em um cerco na Fitipaldi.

No momento da abordagem, um dos passageiros, de 25 anos, tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido. Entre os ocupantes do veículo estavam uma mulher, de 33 anos, e o filho dela, uma criança de colo.

Durante busca pessoal, os policiais constataram que dois dos ocupantes portavam aparelhos de telefone celular ilegais. Os policiais encontraram um revolver calibre 38 dentro do automóvel, que era dublê e estava com as placas adulteradas. O roubo, segundo a Polícia, aconteceu em agosto deste ano.

Dois dos ocupantes prestaram informações conflitantes sobre a origem do Agile. O condutor alegou que comprou por meio de uma rede social. Já o passageiro, que tentou fugir a pé, afirmou que sabia da origem ilícita e que, inclusive, havia auxiliado na adulteração. Os demais passageiros alegaram que estavam de carona.

A ocorrência foi registrada no distrito policial, onde o condutor e passageiro permaneceram presos por porte ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e adulteração de sinal identificador. O homem e a mulher foram ouvidos e liberados. Já a criança, foi entregue aos cuidados dos familiares da mãe.