Polícia Militar prende dois com carro furtado no Rio Abaixo em Suzano

A Polícia Militar deteve dois homens por suspeita de furto de veículo nesta segunda-feira, 27, na Rua Geni Gusmão, região do Rio Abaixo, em Suzano.

Policiais patrulhavam pela região, quando na Estrada José da Conceição flagraram um veículo com indivíduos em atitude suspeita. Uma pesquisa apontou que o carro tinha queixa de furto.

Houve um breve acompanhamento. Na ocasião, os policiais detiveram os homens e apreenderam alguns objetos.

De acordo com a PM, as pesquisas apontaram, ainda, que o carro apreendido em Suzano foi utilizado em outro furto. Desta vez em Guarulhos, no dia 17. O crime foi flagrado por câmeras de monitoramento.

A dupla foi conduzida ao 2º Distrito Policial (DP), onde foram autuados em flagrante.