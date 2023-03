Polícia Militar prende dois por receptação de moto roubada em Suzano

A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta sexta-feira (24), dois homens, ambos com 21 anos, por estarem com uma motocicleta roubada em um condomínio na Rua Takashi Kobata, no Jardim Europa, em Suzano.

A ação teve início por meio de denúncia. A pessoa afirmou ter visto qual uma motocicleta ocupada por dois indivíduos com a placa coberta, que transitava no interior do condomínio. As informações passadas para a Polícia Militar descreviam com detalhes as vestimentas e tatuagens dos suspeitos.

Várias viaturas se deslocaram para o local. Após a realização de um , os militares localizaram os infratores perto da moto. Os policiais verificaram a placa consultada e constataram que se tratava de produto de roubo ocorrido no dia anterior na Estrada do Pinheirinho, em Itaquaquecetuba.

Com um deles, os policiais encontraram um dispositivo usado para acionar a ignição da moto. Mesmo assim, os abordados negavam que estivessem em posse da motocicleta. No entanto, ao serem confrontados com as informações e imagens, mudaram suas versões e passaram a alegar que pegaram a moto de um amigo para “dar umas voltas”.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial, onde os abordados permaneceram presos depois de serem autuados por receptação. A motocicleta foi restituída ao proprietário, que não reconheceu os detidos como sendo autores do roubo no dia anterior.