Polícia Militar prende dois por roubo à residência

Dois homens foram presos nessa terça-feira à noite, 10, pela Polícia Militar sob suspeita de participar do roubo a uma residência no Jardim Nicea, em Itaquaquecetuba. De acordo com a Polícia Militar, nove celulares, uma corrente, R$ 1.657 foram recuperados, além de um revólver ser apreendido.

O roubo à residência foi alertado por moradores. Ao menos, dez policiais foram enviados ao local. De acordo com a PM, assim que chegaram, os bandidos haviam fugido. Buscas foram realizadas na região.

Uma equipe localizou dois suspeitos na Rua Americana. Com um deles, foi encontrado uma mochila, além de um revólver, celulares e R$ 157. O segundo suspeito carregava mais celulares, uma corrente de prata e R$ 1,5 mil.

Segundo a PM, a dupla confessou participação no assalto. As vítimas reconheceram ambos como sendo parte do bando, bem como os objetos.