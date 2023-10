Polícia Militar prende dois por tráfico de drogas em Suzano

Policiais militares do 32° Batalhão de Polícia Militar detiveram, na última sexta-feira (29), dois infratores por tráfico de drogas em Suzano.

A primeira prisão aconteceu por volta das 11 horas na Rua Particular, bairro Jardim Saúde, quando uma das equipes do Canil Setorial de Suzano decidiu abordar um homem de 43 anos e, com ele, encontraram uma unidade de cocaína, um comprimido de êxtase, além de R$ 314. Embora o abordado tenha negado a prática criminosa, não soube informar o motivo de estar no local e nem a origem dos itens encontrados com ele.

O cão farejador Fuzil fez a varredura no ambiente e localizou uma sacola com mais 165 porções de cocaína e 51 de maconha, escondida entre entulhos.

Horas mais tarde, em outro canto da cidade, região Norte, por volta das 21 horas, policiais da 4ª Companhia detiveram um infrator de 20 anos que, ao notar a presença da viatura na Rua Rubens Pimentel Medeiros, bairro Miguel Badra, correu e, durante a tentativa de fuga, se desvencilhou de uma sacola.

Outros dois indivíduos que estavam com ele conseguiram fugir. Depois de detido e submetido à busca pessoal, os policiais encontraram duas porções de maconha e dinheiro nos bolsos do abordado.

Ao retornarem ao local onde a sacola foi abandonada, constataram que ela acondicionava mais drogas e dinheiro. Ao todo foram apreendidas 94 porções de maconha e 26 de crack, tudo fracionado para venda.

O infrator permaneceu detido depois de autuado por tráfico de drogas. Os entorpecentes e dinheiro, R$ 87, foram apreendidos no distrito policial.