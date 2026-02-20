Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Polícia Militar prende dois procurados pela Justiça em Mogi

Um individuo estava na UPA Oropó e o outro dirigia uma motocicleta

20 fevereiro 2026 - 11h52Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
- (Foto: Arquivo/DS)

A Polícia Militar prendeu, na manhã e noite desta quinta-feira (19), dois procurados pela Justiça em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, ambos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.

O primeiro indivíduo foi identificado por meio do sistema de monitoramento Smart Mogi. Ele estava dentro da Unidade de Pronto Atendimento  (UPA) Oropó, localizada na Avenida Kaoru Hiramatsu, no Jardim Aeroporto II. 

Já o segundo procurado estava conduzindo uma motocicleta na Rua Francisco Cupelo, Vila Bela Flor, quando avistou uma equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM). Ele tentou fugir, mas os policiais o abordaram e prenderam.

