Polícia Militar prende homem após agredir companheira no Casa Branca

Policiais Militares (PMs) prenderam, nessa quinta-feira (17), um homem suspeito de agredir a companheira. O crime aconteceu na Rua Júlia Lemos Rogério, no bairro Casa Branca, em Suzano. O suspeito responderá pelos crimes de lesão corporal, violência doméstica e, também, captura de procurado, já que estava com pedido de prisão expedido pela Justiça, em razão do não pagamento de pensão alimentícia.

Uma denúncia levou os policiais até um imóvel. Relatos apontavam que uma mulher teria sido sequestrada e estaria em cárcere privado. No entanto, quando chegaram ao imóvel, os policiais foram recebidos pela suposta pessoa sequestrada.

Na ocasião, a mulher saiu com um óculos escuro. Foi então que os policiais pediram para que retirasse-o e constataram que ela estava com um hematoma no olho esquerdo. A vítima disse que a lesão teria sido provocada pelo amasio, que estava na casa.

Por conta disto, os policiais deram voz de prisão e o conduziram à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano. Ele foi preso em flagrante.