Polícia Militar prende homem com mais de 5 quilos de drogas

Um homem foi preso pela Polícia Militar sob suspeita de vender drogas na Rua Araçoiaba, no Jardim Algarve, em Itaquaquecetuba. A ação, realizada no domingo, 5, resultou na apreensão de mais de cinco quilos de entorpecentes, entre crack, cocaína, maconha, lança perfume e drogas sintéticas, como ecstasy.

O homem foi encontrado numa região conhecida por ser ponto de venda de drogas. Ele carregava uma mochila no momento em que foi abordado. Policiais, então, verificaram e localizaram porções de drogas diversas.

De acordo com a PM, o indivíduo confessou a venda e disse que ia começar o 'turno de serviço'. Falou ainda o local em que pegou as drogas. Com o apoio da Força Tática, os policiais seguiram para o endereço citado. No local, foi encontrada mais uma mochila com drogas.

O indivíduo preso foi conduzido à Central de Flagrantes de Itaquaquecetuba e autuado por tráfico de drogas.