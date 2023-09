Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas durante ronda em Mogi

Um homem foi preso e uma adolescente apreendida por tráfico de drogas na noite de terça-feira (13) na Rua das Orquídeas, na Chácara Guanabara, em Mogi das Cruzes.

De acordo com as informações da Polícia Militar, uma equipe de Guararema realizava patrulhamento quando avistou três pessoas na porta de uma residência.

Ao avistar a viatura, um dos indivíduos correu para dentro do imóvel.

Em vistoria no local, os militares encontraram 104 tabletes de maconha em embalagens prontas para o comércio, quatro rádios comunicadores, dois cadernos com anotações provenientes do tráfico, além de R$ 902 em dinheiro.

Após as apreensões, os policiais abordaram o casal que estava na porta da residência. O homem, segundo a Polícia Militar, confessou que atuava no tráfico sendo responsável pela entrega da droga no ponto de venda e, em dias alternados, efetuava a venda.

O homem e a adolescente foram levados para a Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes, onde foi elaborado um Boletim de Ocorrência de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A adolescente foi liberada. Já o homem que fugiu por dentro da casa ainda não foi encontrado, mas também foi indiciado pela Polícia Civil.