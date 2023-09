Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Poá

Policiais Militares do Canil Setorial do 32° Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem de 18 anos por tráfico de drogas na Avenida Duque de Caxias, em Poá, por volta das 11h40 de segunda-feira (18). Com ele, os policiais encontraram 127 porções de drogas, entre maconha e cocaína, além de R$ 50.

Momentos antes, os policiais se aproximaram de uma edificação abandonada, de onde viram a atuação do infrator durante a venda de entorpecentes. No momento em que a viatura entrou na via, o infrator correu, se desvencilhou de uma sacola que portava e tentou se esconder entre entulhos e vegetação do ambiente. No entanto, foi localizado, abordado e detido.

A sacola que portava e continha drogas e dinheiro foi encontrada com apoio do cão farejador Draco.

O abordado foi autuado por tráfico de drogas no distrito policial. Os entorpecentes e dinheiro foram apreendidos.