Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Suzano

Policiais Militares do 32º Batalhão de Polícia Militar prenderam homem por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (14). Eles surpreenderam dois indivíduos na prática de tráfico de entorpecentes em uma viela que ligas as ruas Orestes Ximenes e Benedito Domingos Pedroso, no Jardim Graziela, em Suzano. A ação aconteceu por volta das 8h50.

Ao notarem a aproximação dos policiais, os infratores tentaram fugir, no entanto, foram cercados por uma das três equipes que participavam da ação.

Um dos abordados, de 18 anos e antecedente criminal por receptação, portava uma bolsa à tiracolo que continha 51 porções de drogas entre maconha e cocaína, R$ 30 e um pedaço de papel contendo anotação das vendas.

Com o segundo abordado, de 33 anos e antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas, os policiais encontraram uma porção de cocaína, que segundo ele, havia acabado de adquirir do primeiro abordado.

O infrator que portava a bolsa permaneceu preso depois de ser autuado por tráfico de drogas, e o que afirmou ser usuário, foi ouvido e liberado.

Os entorpecentes foram apreendidos para serem incinerados.