Polícia Militar prende homem que ameaçava ex-namorada em Suzano

A Polícia Militar de Suzano prendeu um homem que ameaçava a ex-namorada por meio de mensagens no celular. A detenção aconteceu no final de semana, na Rua Lídia da Anunciação Melo, no Jardim Varan.

Policiais militares foram acionados para atenderem ocorrência de ameaça em que o autor estaria a bordo de um Fiat Stilo prata na via. No local, os agentes encontraram o automóvel ocupado por um indivíduo, que foi abordado, mas nada de interesse policial foi encontrado.

O mesmo, no entanto, não aconteceu durante a busca no veículo, onde foram localizados dois carregadores de pistola, sendo um de calibre 380 e o outro de .40, cinco cartuchos deflagrados de calibre 38, além de uma imitação de pistola.

O abordado foi questionado sobre o motivo de estar naquele endereço. Ele respondeu aos policiais que estava de passagem, que era uma via pública e resolveu parar ali. Porém, negou que estivesse perseguindo ou ameaçando sua ex-namorada.

Durante a entrevista com o suspeito, a vítima e solicitante se aproximou das equipes e exibiu algumas mensagens enviadas pelo ex-companheiro via aplicativo de mensagens instantâneas. Ainda segundo ela, estava gestante, fruto de um novo relacionamento.

A ocorrência foi apresentada no distrito policial, onde o infrator permaneceu preso por ameaça e por infringir um dos artigos do estatuto do desarmamento. Todos os objetos, arma, carregadores, estojos e o veículo foram apreendidos para exames periciais.