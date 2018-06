Polícia Militar prende ladrão com carga de eletrônicos na SP-66 em Suzano

Um bandido foi preso após ser flagrado dirigindo um furgão roubado na Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), na região central de Suzano. De acordo com a Polícia Militar (PM), o veículo transportava carga de jogos eletrônicos.

Os PMs prenderam o suspeito durante a tarde dessa segunda-feira (18). Quanto ao crime, o bandido confirmou ter participado junto com um comparsa. Ele, porém, não forneceu detalhes como nome e endereço do segundo criminoso. Disse também que o motorista só furgão era mantido refém num cativeiro no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo.

Uma operação para resgatar a vítima foi montada. Policiais da Capital foram ao local, mas não encontraram nenhuma pessoa. Duas horas após a prisão, por volta das 16h30, a polícia obteve informações de que a vítima tinha sido libertada e sem ferimentos.

O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade. Segundo a Polícia Civil, um inquérito policial deve ser instaurado para apurar quem seria este segundo criminoso que participou do assalto, bem como a possível participação de outras pessoas.