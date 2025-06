Polícia Militar prende procurado da Justiça ligado ao Comando Vermelho em Suzano

A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira (16), em Suzano, um procurado pela Justiça por roubo e ligado a facção crimino Comando Vermelho.

Segundo informações policiais, durante ponto de fiscalização, policiais abordaram um veículo. Durante a vistoria nada de ilícito foi encontrado.

Entretanto, o condutor do veículo não estava com os documentos e forneceu um nome aleatório, alegando não lembrar dos números de CPF ou RG, que seriam do estado do Pará. Ainda segundo a polícia, foram feitas tentativas de identificação junto ao Copom e ao setor de inteligência, porém sem êxito.

Questionado sobre a existência de tatuagens, o abordado negou. Porém, os policiais notaram na manga da blusa o início de uma tatuagem. Diante das contradições e suspeitas, a equipe informou que ele seria conduzido a delegacia, momento em que o suspeito afirmou que só falaria na presença da autoridade policial.

Já no Distrito Policial de Suzano, o abordado revelou sua identidade. Após consulta, foi constatado que ele era procurado no estado do Pará, com dois mandados de prisão por roubo. Ainda foi confirmado vínculo com a facção criminal Comando Vermelho.

O procurado foi preso e permanece à disposição da Justiça.