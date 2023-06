Polícia Militar prende seis por integrarem 'quadrilha do Pix' em Mogi

A Polícia Militar de Mogi das Cruzes prendeu, na manhã desta quinta-feira (22), seis homens apontados pelas investigações da Polícia Civil como integrantes de uma quadrilha do Pix que atuava no Alto Tietê.

Os militares estavam em patrulhamento e foram informados de que os três veículos suspeitos de participarem dos roubos estariam passando pela Estrada das Varinhas, em Mogi, no sentido Rodovia Mogi-Bertioga.

A caminho do local, os policiais receberam informações de que os veículos estariam pela Estrada da Estiva, nas proximidades de uma represa. Chegando à via, a equipe se deparou com os veículos e mais um Honda HRV preto, cujos ocupantes, ao avistarem as viaturas, saíram em alta velocidade, permanecendo no local apenas um HB20 cinza.

Os militares, sabendo que uma quadrilha efetuava roubo em rodovias e mantinham as vítimas em cárcere para realizar transferências bancárias via Pix, abordaram o carro.

Segundo a Polícia Militar, um homem, então, saiu do veículo informando que seria vítima de roubo, sendo o proprietário do Honda HRV. Ele disse que foi abordado em um restaurante e afirmou aos policiais que os indivíduos dos outros veículos estavam armados e levaram seus pertences para tentar fazer as transferências.

Após cerco das demais equipes e a abordagem, os indivíduos, segundo a Polícia, confessaram o crime, informando que haviam jogado as armas na represa. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer uma varredura e buscar o armamento no local.

Os suspeitos foram levados para a Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes, onde o crime foi registrado. Eles permaneceram presos.