Polícia Militar prende suspeito com carro furtado no Jardim Medina

Policiais Militares (PMs) de Poá prenderam, na madrugada desta sexta-feira, 4, um homem sob suspeita de furtar um veículo. A prisão do indivíduo ocorreu após uma perseguição, a qual se encerrou na Rua Elvira, no Jardim Medina.

Uma equipe de PMs foi chamada para atender a um caso de perturbação do sossego, no entanto, quando iam até à região, receberam outra informação dando conta de que um veículo teria sido furtado num local próximo. As buscas foram iniciadas e o carro encontrado.

Houve uma breve perseguição, já que o suspeito não queria parar. Ainda de acordo com a PM, o suspeito preso conseguiu subtrair o veículo, depois de usar uma chave mixa. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes de Itaquaquecetuba e autuado por furto qualificado.