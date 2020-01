Polícia Militar prende suspeito de assassinar adolescente após briga em bar

Depois de fechar vias que dão acesso para outros municípios, a Polícia Militar (PM) conseguiu prender o suspeito de matar o estudante Marcos Gabriel Lima dos Santos, de 17 anos, na madrugada desta segunda-feira, 13, em Guararema. O homem preso, de 25 anos, afirmou, em depoimento à Polícia Militar, que cometeu o crime após uma briga.

De acordo com a Polícia Militar, o adolescente chegou a ser socorrido com um grave ferimento na cabeça, mas não resistiu e morreu no Pronto-Socorro (PS) da cidade. As buscas ao assassino se intensificaram, depois de notícias darem conta de que o suspeito estaria tentando fugir da cidade.

A caça envolveu as forças de segurança da cidade. Endereços ligados ao suspeito também foram alvo de buscas. Ainda de acordo com a PM, o homem foi encontrado em um VW Gol. Ele confessou o crime e precisou ser levado à unidade hospitalar, em razão de ter tido uma lesão no antebraço, durante a briga, a qual terminou com a morte do adolescente.

O DS tenta encontrar a defesa do suspeito. De acordo com a Polícia Civil, o preso foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio.