Polícia Militar prende suspeito de atirar contra motoboy e praticar roubos em Ferraz

A Polícia Militar deteve, no último domingo (1°), um homem de 44 anos apontado como autor de uma série de roubos na divisa dos municípios de Poá e Ferraz de Vasconcelos. Em um dos casos, ele teria tentado matar um motociclista, de acordo com a Polícia Militar.

As equipes foram informadas sobre disparo de arma de fogo efetuados pelo condutor de um Fiat Fiorino no bairro Fonte Áurea, em Poá. Depois deste episódio, várias ligações relatando roubos foram registradas no serviço de emergência 190.

De posse das informações, várias viaturas concentraram as buscas nas possíveis rotas de fuga do veículo.

Na sequência, a equipe de monitoramento do município de Ferraz de Vasconcelos identificou o automóvel circulando na Avenida Lourenço Paganucci, na Vila Ana Maria. O patrulhamento das equipes foi direcionado para as imediações e, na Rua João Braz da Silva, o infrator foi abordado. Com ele foram encontrados quatro celulares e, ao lado do veículo, um revólver, do qual o suspeito tentou se livrar.

Durante uma das ações do suspeito na cidade de Poá, um motoboy que tentava se aproximar do local de uma das ações foi vítima de três disparos de arma de fogo. Segundo ele, um disparo foi para o alto e os demais em sua direção.

A ocorrência foi registrada na delegacia como tentativa de homicídio, roubo e disparo de arma de fogo. O indivíduo permaneceu preso. O veículo, o revólver e munições foram apreendidos para exames periciais e os aparelhos de telefone restituídos às vítimas.