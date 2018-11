Polícia Militar prende suspeito de atropelar e arremessar ciclista contra trem

Após sete meses foragido, o suspeito de atropelar e matar o ciclista Wandercellio Gomes da Silva, de 56 anos, em abril deste ano, foi preso pela Polícia Militar, durante a madrugada desta quinta-feira (1º). Na época, o bandido fugia em um Fiat Fiorino, com peças de veículos roubados, na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), no Distrito de Palmeiras, em Suzano, quando acabou atingindo o ciclista no acostamento e o arremessando contra um trem de carga.

A prisão do foragido aconteceu durante a madrugada. Policiais foram chamados para atender um caso de pertubação de sossego, na Rua Rinyasu Sugimura, na Vila Fátima. A situação foi controlada, sobretudo, os policiais observaram um rosto conhecido na multidão. No primeiro momento, o suspeito apresentou um nome falso. Mas, os policiais sabiam quem realmente era. Foi aí que, novamente, o questionaram sobre a identidade real, assim confirmando ser o foragido suspeito de atropelar e matar uma pessoa. Segundo a polícia, na época do crime, uma denúncia conseguiu ajudá-los a identificar o bandido, após o atropelamento. Mas, o suspeito não foi encontrado. Por isto, os policiais mantiveram as informações no núcleo de inteligência da PM. Agora, o homem cumprirá a pena de homicídio na cadeia.