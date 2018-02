Polícia Militar prende suspeito de envolvimento na morte de aposentado

A Polícia Militar (PM) prendeu o primeiro suspeito apontado como integrante da quadrilha - de oito bandidos - que matou o aposentado Antônio Guerato durante assalto à sua residência, no bairro Rio Abaixo, em Suzano.

A prisão aconteceu na última quarta-feira (14). O suspeito foi encontrado em um imóvel localizado numa invasão do Jardim Gardênia Azul. Os PMs conseguiram encontrá-lo, depois que denúncias apontavam fortes indícios do envolvimento dele no latrocínio - roubo seguido de morte.

Ao ser levado à delegacia, o suspeito foi reconhecido pelas tatuagens, bem como a arma que usou. O fato de ter sido preso causou forte comoção nas vítimas, já que elas teriam sido torturadas fisicamente, segundo informou a PM.

Segundo a Polícia, o homem negou ter participado do assalto que culminou na morte do aposentado. Ele deve permanecer detido pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Há possibilidades que a Polícia Civil solicite ainda nesta quinta-feira (15) pedido de prisão temporária ou preventiva contra o acusado, mas desta vez, pela participação no latrocínio.

Entenda o caso

O aposentado Antônio Carlos Guerato, de 67 anos, morreu após ser baleado ao reagir a um assalto, em Suzano. A reação ao crime foi motivada, porque o idoso viu um dos ladroes pegando uma espada artesanal, que estava pendurada na parede. A suspeita é de que ele supôs que os criminosos o matariam junto da companheira.

Após o disparo, a quadrilha fugiu pulando o muro. A vítima foi levada a um hospital particular, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos.