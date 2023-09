Polícia Militar prende suspeito de roubar posto de combustíveis em Poá

A Polícia Militar deteve um homem na tarde de segunda-feira (25), por volta das 15 horas, apontado como autor de roubo de clientes e funcionários de um posto de combustíveis situado na Avenida Vital Brasil, na Vila Açoreana, em Poá.

A prisão foi realizada por policiais militares do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Testemunhas acionaram a Polícia Militar relatando o ocorrido e fornecendo as características e o destino de fuga do suspeito.

De posse das informações, não demorou muito para uma das patrulhas que participavam do cerco localizar e identificar o indivíduo que tentava fugir pela Avenida Nove de Julho.

Antes da abordagem, o suspeito notou a aproximação da viatura e entrou em um estabelecimento comercial, local onde foi abordado. Com ele, os policiais encontraram o dinheiro roubado: R$ 431, e a arma usada no crime, uma pistola calibre 380 com onze munições.

A ocorrência foi registrada no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde o infrator permaneceu preso depois de ser autuado por roubo. Valores e itens subtraídos durante o roubo foram restituídos ás vítimas.