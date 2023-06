Polícia Militar prende suspeito de roubo de carga em Suzano

A Polícia Militar deteve um homem de 19 anos suspeito de ter roubado um veículo que fazia entregas de mercadorias na Estrada Takashi Kobata, no Recreio Sertãozinho, em Suzano. O caso aconteceu nesta terça-feira (06).

De acordo com a Polícia, com base no relato das vítimas (motorista e ajudante), os militares foram surpreendidos por volta das 11 horas por dois homens que anunciaram o roubo e fugiram levando um Fiat Fiorino carregado com vinte pacotes com produtos diversos.

O veículo foi localizado na Rua Norberto da Silveira, no Jardim Gardênia, por equipes de monitoramento, já sem os produtos.

Durante as buscas, os policiais receberam informações sobre as características de um dos autores do roubo que foi localizado nas proximidades e reconhecido pelas vítimas.

O suspeito permaneceu preso. Segundo a Polícia, o homem – que reside no mesmo conjunto habitacional em que o crime foi cometido - já possui algumas anotações criminais. A última delas foi em flagrante por porte ilegal de arma ocorrida no dia 19 de abril.

Na ocasião, policiais militares o surpreenderam portando um revólver enquanto circulava na companhia de um comparsa pelas ruas do Jardim Imperador, em Suzano.