Polícia Militar prende suspeitos de roubos na divisa de Itaquá e Suzano

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Militar sob suspeita de atacar motoristas de pequenos veículos de carga na divisa de Itaquaquecetuba e Suzano. De acordo com a polícia, o grupo agia, principalmente, na Rua Nazaré Paulista, a Estrada das Vaquinhas, próximo à Estação Aracaré. Um dos integrantes do bando também foi autuado por tráfico de drogas. A ação aconteceu nessa segunda-feira, 12.

De acordo com a PM, o modo, horário e pontos no qual o grupo atacava as vítimas foi analisado, para então o patrulhamento ser reforçado. O período da manhã era o escolhido para os roubos.

Foi em um desses patrulhamentos que o grupo foi encontrado. Na ocasião da abordagem, os policiais encontraram drogas e dinheiro. Dos quatro suspeitos, um deles era menor de idade.

Ainda segundo a polícia, três dos suspeitos foram reconhecidos por vítimas de assaltos. Apenas o adolescente não foi identificado, porém, foi encontrado as porções de drogas e dinheiro com ele.

Com as prisões, a polícia acredita que novas vítimas poderão surgir, em razão do tipo de alvo escolhido pelos ladrões e o local em que agiam.