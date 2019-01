Polícia Militar prende traficante e apreende 28 quilos em drogas em Ferraz

Policiais da Força Tática prenderam um traficante e encontraram 28 quilos de maconha, nessa terça-feira (22), na Vila Yolanda, em Ferraz de Vasconcelos. A droga estava dividida em tabletes, porções prontas para venda e, até mesmo, em cima da mesa. Além disso, uma balança de precisão e anotações do narcotráfico foram localizadas.

A Polícia Militar disse que o suspeito foi encontrado na Rua Monte Cristo. A princípio, a abordagem teria sido resultado da reação do traficante ao vê-los, que ficou nervoso. Na ocasião, o homem revelou as passagens que tinha na Justiça. Mas, como não estava com os documentos pessoais, ele teve de ir até o imóvel onde mora.

Quando entraram na casa, os policiais flagraram um segundo indivíduo fugindo pelos fundos. Foi então que buscas foram realizadas e a drogas foram encontradas. Aos policiais, o suspeito afirmou ser o dono dos entorpecentes.