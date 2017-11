Polícia Militar prende três pessoas por tráfico de drogas em Itaquá

A Polícia Militar (PM) prendeu três pessoas sob a suspeita de tráfico de drogas, em Itaquaquecetuba. As ocorrências aconteceram em duas ocasiões distintas. Em uma das ações, a polícia localizou 79 pedras de crack, 36 pinos contendo cocaína, 35 porções de maconha e R$ 30.

As prisões aconteceram na sexta-feira (24). No primeiro caso, a polícia recebeu denúncia anônimo sobre a vende de drogas numa comunidade denominada como 'Tubulação', localizada no Jardim Mirai. Os PMs localizaram e detiveram duas pessoas. Eles estavam numa chácara, que faz divisa com o Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. A quantidade de drogas apreendida não foi divulgada.

O segundo caso ocorreu na Rua Petrópolis, no Jardim Morro Branco. A polícia flagrou um suspeito comercializando entorpecentes. Na revista, foram localizados porções de maconha, cocaína e crack. Indagado, o suspeito disse que já havia sido preso pelo mesmo crime. De acordo com a PM, o homem foi solto há seis meses.

As duas ocorrências foram registradas na Delegacia Central.