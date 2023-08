Polícia Militar prende três por furto de televisões, perfumes e bolsa em Mogi

Três pessoas - sendo elas um homem e duas mulheres - foram presas pela Polícia Militar após serem acusadas de furtar televisões, perfumes e uma bolsa na tarde de segunda-feira (14) na Rua Professora Joaquina de Oliveira Ruiz, no distrito de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes.

Segundo as informações da Polícia Militar, agentes estavam fazendo um patrulhamento de Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) pela Avenida América, nas proximidades do local onde teria acontecido o furto, quando foram acionados por populares.

Um deles disse que a casa de sua filha havia sido furtada e que os pertences estariam em uma casa vizinha.

Os militares, então, foram até a casa mencionada pelo homem, para verificar se realmente havia ocorrido o furto. Chegando lá, os policiais encontraram dois televisores, a bolsa e os perfumes.

Dentro da residência, segundo a Polícia Militar, estavam a proprietária, o namorado e a irmã dela. Eles disseram não saber como os objetos foram parar lá. O homem que acionou os militares reconheceu os pertences como sendo os mesmos que estavam na casa da filha.

Os policiais solicitaram apoio para o local e preservaram as duas residências. A Perícia também foi acionada e foi até o local.

Todos os envolvidos na ocorrência foram levados para a Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes, sem a necessidade do uso de algemas.

No local, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão aos três suspeitos, que permaneceram detidos. O caso foi registrado como furto qualificado.