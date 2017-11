Polícia Militar realiza megaoperação para diminuir índices criminais no Alto Tietê

Ao todo, 505 pessoas abordadas, 413 vistorias entre carros, motos e caminhões, e 1,5 quilos de maconha apreendidos. Este é o balanço da megaoperação Força Metropolitana, que foi realizada pelo 32º e 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M). O objeto desta ação é o de reduzir índices criminais, principalmente roubos de carga, homicídios e latrocínios - roubo seguido de morte. A atividade ocorreu simultaneamente nas cidades de Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba.

Nos três municípios em que o 32º batalhão atende, os policiais aplicaram 57 multas e removeram 13 veículos e três caminhões de carga. Também foram apreendidos sete documentos de Certificado de Licenciamento Anual (CLA). De acordo com a assessoria da corporação, a ação foi planejada com base nos índices criminais dessas cidades.

A Força Metropolitana se iniciou às 6 horas e terminou às 14 horas. Pelo menos, 100 policiais militares participaram da ação. Foram 38 viaturas da PM, incluindo das tropas da Força Tática, Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta (Rocam), Canil e Atendimento 190.

Em nota, o órgão de imprensa do batalhão frisou que houve uma reunião, onde a pauta destacou as parcerias com a Polícia Rodoviária Federal, concessionária Eco Pistas e sistemas Detecta e Radar.