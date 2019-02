Polícia Militar realiza nova edição da 'São Paulo Mais Seguro' no Alto Tietê

A região recebe nesta terça-feira (19) mais uma edição da operação 'São Paulo Mais Seguro'. Por isto, policiais militares estão distribuídos em principais vias de acesso aos municípios do Alto Tietê, além de reforçarem o patrulhamento ostensivo em locais com índices elevados de crimes contra o patrimônio, como latrocínios (roubo seguido de morte), roubos a pedestres e a cargas.

De acordo com o Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12), os pontos de bloqueio são criados a partir de dados criminais, por exemplo, as principais vias de acesso às cidades da região e/ou rotas de fuga usadas por criminosos. O balanço prévio da ação deve ser divulgado no final da noite desta terça-feira.

