Polícia Militar realiza nova operação no Alto Tietê

O Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12), responsável pelos batalhões do Alto Tietê, divulgou nesta segunda-feira (28) o início de mais uma grande operação militar na região. Desta vez, a ação se denomina 'São Paulo Mais Seguro'. O número de policiais empenhados não foi divulgado.

Nos últimos dias, a polícia tem realizado uma série de operações policiais na região. A última foi a 'Rodovia Mais Segura', a qual envolveu vários grupamentos da PM. Agora, a ação foca na redução de crimes econômicos, como, por exemplo, latrocínios (roubos seguidos de morte); roubos de carga; roubos de veículos, entre outros.

Policiais foram distribuídos para pontos estratégicos, com base em índices elevados de crimes. Blitz devem ser executadas ao longo de principais vias de acesso aos municípios do Alto Tietê. Segundo o CPA/M-12, a operação não tem hora para acabar.

Estado

A 'São Paulo Mais Seguro' também acontece em todo o Estado. Ao todo, são 17.794 policiais militares e 7.427 viaturas (carros, motos e etc). Também foram pontos de ações policiais em 3.360 pontos, inclusive com 12 helicópteros no patrulhamento aéreo.